Eisbrecher Araon erforscht in Antarktis Zusammenbruch von Schelfeis

Koreanische Forscher starten eine Erforschung eines von einem möglichen Zusammenbruch bedrohten Schelfeisgebiets der Antarktis.



Das Koreanische Polarforschungsinstitut (KOPRI) gab bekannt, dass der Eisbrecher Araon am Dienstag in der neuseeländischen Hafenstadt Lyttelton aufbreche, um zum Larsen C-Schelfeis zu fahren. Das Larsen C-Schelfeis ist das viertgrößte Schelfeis der Antarktis. Der Zusammenbruch oder das Schmelzen eines Schelfeises hängt eng mit dem Anstieg des Meeresspiegels zusammen.



Ein gemeinsames internationales Forschungsteam aus Forschern des KOPRI, der USA und Chiles wird den Meeresboden erkunden und Proben entnehmen. Sie werden auch Einflüsse von Polareis auf die Bildung von Gasen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und die durch das Schmelzen von Gletschern verursachten Veränderungen des Meeresökosystems beobachten.



KBS-Reporter werden an Bord des Eisbrechers die Reise und Erkundung begleiten und darüber berichten.