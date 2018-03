Forscher: Feinstaub aus China enthält auch Ozon

Laut einem Forschungsinstitut enthält Feinstaub aus China, der jüngst Korea heimsuchte, auch Ozon.



Das Korea-Zentrum für Erforschung der atmosphärischen Umwelt analysierte die Bestandteile von Wolken aus Luftschadstoffen, die vom 24. bis 27. März von China aus über das Westmeer Koreas zur koreanischen Halbinsel gelangten. Es war neben Feinstaub auch eine große Menge an Stickstoffdioxid und Kohlenwasserstoff enthalten.



In den Wolken schwebten Stickstoffverbindungen von einer Größe von mehr als zehn bis 27 ppb. Diese hätten in der Luft durch chemische Reaktionen mit der ultravioletten Strahlung des Sonnenlichts innerhalb von zwei bis fünf Stunden hohe Ozonkonzentrationen ausgelöst, hieß es.



Laut einem vom Zentrum veröffentlichten Diagramm stiegen die Konzentrationen von Ozon und Ultrafeinstaub in der Luft ab dem 24. März deutlich, als die Wolken aus Luftschadstoffen aus China die koreanische Halbinsel erreichten.