Taifun trifft Donnerstag auf Südküste Koreas

Ein Taifun nähert sich der koreanischen Halbinsel.



Der Taifun Soulik wird voraussichtlich am frühen Mittwochmorgen seinen Kurs in Richtung der koreanischen Halbinsel wechseln. Am frühen Donnerstagmorgen wird der tropische Wirbelsturm die Küste der Provinz Süd-Jeolla erreichen und die koreanische Halbinsel passieren. Damit wird Soulik der erste Taifun seit 2012, der direkt über Südkorea hinwegfegt.



Am Dienstagabend wird eine Taifunwarnung für das südliche Gewässer der Insel Jeju erwartet. Am Mittwochvormittag wird voraussichtlich auch für die Insel eine Warnung ausgegeben.



Es werden erhebliche Schäden befürchtet, wenn der Taifun Korea erfasst. An der Südküste wird starker Wind mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 40 Sekundenmetern erwartet. An der West- und Ostküste wird mit mehr als 30 Sekundenmetern gerechnet.



An der Südküste und in der Umgebung des Bergs Jiri werden über 400 Millimeter Regen erwartet, in den restlichen Regionen über 250 Millimeter.

