Paralympische Winterspiele in PyeongChang gehen morgen zu Ende

Die Paralympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang gehen morgen nach 11 Wettkampftagen mit einer Schlussfeier ab 20.00 Uhr im Olympia Stadion in PyeongChang zu Ende.



Aus 49 Ländern gingen 567 und damit so viele Athleten wie noch nie zuvor bei Paralympischen Winterspielen an den Start. Bei den Wettkämpfen, die in Pyeongchang und Gangneung stattfanden, wurden insgesamt 80 Goldmedaillen vergeben.



Aus Südkorea nehmen 36 Athleten in allen sechs Disziplinen teil und aus Nordkorea 20 Sportler und vier Funktionäre. Der angestrebte gemeinsame Einmarsch von Süd- und Nordkoreanern konnte nicht zustande kommen. Grund waren Differenzen über die Flagge mit dem Motiv der koreanischen Halbinsel. Nordkorea bestand darauf, dass auf der Flagge die östlichsten Felseninseln Dokdo zu sehen sein sollten, was das Internationale Paralympische Komitee aus politischen Gründen nicht erlaubte.



Für Südkorea hat Shin Eui-hyun in Ski Nordisch eine Gold- und eine Bronzemedaille gewonnen. Die zweite Bronzemedaille gewann Südkorea im Para-Einshockey. Damit rangiert der Gasegeberstaat mit Stand vom Samstagnachmittag an 17. Stelle in der Gesamtwertung. Anführer sind die USA mit elf Gold, gefolgt von NPA oder den Neutralen Paralympischen Atheleten, Kanada, der Ukraine und Deutschland.