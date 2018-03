Shin Eui-hyun gewinnt erstes Gold bei Paralympics für Südkorea

Bei den Paralympics in PyeongChang hat Sin Eui-hyun die erste Goldmedaille für Südkorea bei den bisehrigen Paralmypischen Winterspielen gewonnen.



Im Ski Nordisch über 7,5 Kilometer sitzend erzielte Shin im Alpensia Biathlon Centre in PyeongChang mit einer Zeit von 22:28,40 Minuten Gold. Zweiter wurde Daniel Crossen (22:33,70 Minuten) aus den USA und Dritter Maksym Yarovyi (26:21,30 Minuten) aus der Ukraine.



Shin hat bereits am vergangenen Sonntag im Ski Nordisch über 15 Kilometer sitzend mit Bronze die erste Medaille für den Gastgeber in PyeongChang gewonnen.



Südkorea entsendet seit den Winter-Paralympics 1992 in Alvertville Athleten. Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Athlet eine Goldmedaille gewonnen hat.