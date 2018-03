Die südkoreanische Marathonläuferin Kim Do-yeon hat erstmals seit 21 Jahren einen neuen nationalen Rekord im Marathon der Frauen aufgestellt.



Beim Seoul International Marathon am Sonntag beendete Kim den Lauf in einer Zeit von zwei Stunden, 25 Minuten und 41 Sekunden.



Damit verbesserte sie den 1997 von Kwon Eun-ju aufgestellten Landesrekord von 2:26:12 um 31 Sekunden.



Kim wurde in dem internationalen Starterfeld Fünfte.