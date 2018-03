Choi Min-jeong holt Mehrkampftitel bei Shorttrack-WM

Choi Min-jeong hat erstmals seit zwei Jahren wieder den Mehrkampftitel bei den Shorttrack-Weltmeisterschaften gewonnen.



Bei der Shorttrack-WM am Sonntag in Montreal gewann Choi im 3.000 Meter Superfinale und in der Staffel. Einen Tag zuvor hatte sie über 500 Meter und 1.500 Meter die Goldmedaillen gewonnen.



Mit insgesamt 110 Punkten holte die 19-Jährige den Mehrkampftitel.



Choi konnte nur über 1.000 Meter keine Medaille gewinnen. Diesen Wettbewerb gewann ihre Landsmännin Shim Suk-hee. In der Staffel gewann das südkoreanische Team aus Choi, Shim, Kim A-lang und Kim Ye-jin die Goldmedaille.



Ihr Landsmann Hwang Dae-heon wurde Dritter im Mehrkampf der Herren.