Fußball: Südkorea verliert Freundschaftsspiel gegen Polen mit 3:2

Südkoreas Fußballnationalmannschaft hat ihr Freundschaftsspiel gegen Polen mit 3:2 verloren.



Südkorea hatte in Chorzów einen 0:2-Rückstand aufholen können, ehe Piotr Zielinski kurz vor Schluss noch den Siegtreffer erzielen konnte.



Am Samstag hatte Südkorea in Belfast mit 1:2 gegen Nordirland verloren.



Nach der Länderspielreise soll der Kader für die WM-Endrunde in Russland bekannt gegeben werden.



Südkorea, zurzeit 59. der Weltrangliste, spielt in Gruppe E gegen Deutschland, Mexiko und Schweden.



Nationaltrainer Shin hatte sich im Hinblick auf Deutschland als Gruppengegner Polen als Testspielgegner ausgesucht.