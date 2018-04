Der koreanische Tennisspieler Chung Hyeon zählt erstmals zu den besten 20 Spielern der Welt.



Chung wird in der am Montag veröffentlichten ATP-Weltrangliste auf Platz 19 geführt. Damit verbesserte sich der 21-Jährige von Platz 23 zwei Wochen zuvor um vier Ränge.



Chung wurde der vierte Asiat, der den Vorstoß in die Top 20 schaffte.



Chung startet beim ATP-Turnier von Barcelona, das am 23. April beginnt.