Golferin Park In-bee gewinnt ersten Titel auf koreanischer Tour

Golferin Park In-bee hat ihren ersten Sieg auf der südkoreanischen Damen-Profitour KLPGA geholt.



Park setzte sich im Finale bei der Doosan Matchplay Championship am Sonntag in Chuncheon gegen Kim A-lim durch.



Park hat bisher 19 Siege auf der LPGA verzeichnet, vier Siege in Japan und einen Sieg auf der Ladies European Tour. Vor dem Sieg am Sonntag konnte Park jedoch keinen Titel auf der einheimischen Tour gewinnen, obwohl sie seit 2008 bei 19 KLPGA-Turnieren antrat. Sie rangierte sechsmal auf Platz zwei.

[Photo : YONHAP News]