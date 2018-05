Südkorea hat ein Testspiel gegen Honduras im Vorfeld der Fußball-WM mit 2:0 gewonnen.



In dem Spiel am Montag in Daegu traf Interimskapitän Son Heung-min in der 60. Minute zur 1:0-Führung des Gastgebers.



13 Minuten später erhöhte Moon Seon-min auf 2:0.



Südkorea wird am 1. Juni gegen Bosnien und Herzegowina seinen zweiten WM-Test absolvieren.

