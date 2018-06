Südkorea legt Kader für Fußball-WM fest

Der Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft, Shin Tae-yong, hat den 23-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland festgelegt.



Shin strich am Samstag drei Spieler vom vorläufigen Aufgebot.



Südkorea, das in der WM-Gruppe F auf Schweden, Mexiko und Weltmeister Deutschland trifft, hatte am Freitag ein Testspiel in Jeonju gegen Bosnien-Herzegowina mit 1:3 verloren.



Am Sonntag reist das Team zu seinem Trainingscamp nach Österreich. Vor seinem ersten WM-Spiel gegen Schweden am 18. Juni bestreitet Südkorea noch gegen Bolivien und Senegal zwei weitere Testspiele.