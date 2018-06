Nordkoreas nominelles Staatsoberhaupt besucht Eröffnungsfeier der Fußball-WM

Nordkoreas nominelles Staatsoberhaupt wird die Eröffnungsfeier der Fußball-WM in Russland besuchen.



Kim Yong-nam, Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung, werde bald die Russische Föderation besuchen, um an der Eröffnungsfeier des 2018 FIFA World Cup teilzunehmen, meldete der englische Dienst der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.



Diese Woche hatte der stellvertretende Sprecher des russischen Unterhauses, Ivan Melnikow, gesagt, dass er sich auf ein Treffen mit Kim freue. Die Bemerkung erfolgte im Gespräch mit nordkoreanischen Delegierten am Rande eines Forums für die Entwicklung des Parlamentarismus in Moskau.



Man wisse, dass ein Besuch geplant sei und dass er sicherlich erfolge, so der Abgeordnete.



Die WM-Endrunde wird vom 14. Juni bis 15. Juli in elf russischen Städten durchgeführt, darunter Moskau, St. Petersburg und Nischni Nowgorod.



Nordkorea nimmt an dem Turnier nicht teil. Kim will mit einer Teilnahme an der Eröffnungsfeier offenbar die Freundschaft mit Russland vertiefen.



[Photo : KBS News]