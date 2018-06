Gemeinsames Judo-Team Süd- und Nordkoreas nimmt an Ostasien-Meisterschaft teil

Ein gemeinsames Judo-Team beider Koreas nimmt an der Ostasien-Meisterschaft in

Ulaanbaatar teil.



Der südkoreanische Judo-Verband teilte mit, am gestrigen Freitag hätten sich die Delegationen beider Koreas in der Mongolei darauf geeinigt, an der zweitägigen Meisterschaft als ein gemeinsames Team teilzunehmen. Bei der Eröffnung würden die Athleten unter der Flagge der koreanischen Halbinsel gemeinsam einmarschieren und in den Mannschaftswettbewerben als ein Team antreten, hieß es weiter.



Südkorea schickt jeweils acht Judo-Kämpfer und -kämpferinnen. Aus Nordkorea wurden vier Kämpferinnen und zwei Kämpfer entsandt.







[Photo : YONHAP News]