Südkorea verliert letzten WM-Test gegen Senegal mit 0:2

Südkorea hat sein letztes Testspiel vor der WM gegen Senegal mit 0:2 verloren.



Das Spiel wurde am Montag im Das.Goldberg-Stadion in Grödig in Österreich ohne Publikum ausgetragen.



Die Mannschaft von Chefcoach Shin Tae-yong kassierte die zwei Gegentreffer in der zweiten Halbzeit.



Die südkoreanische Nationalelf startete am 28. Mai mit einem 2:0-Sieg über Honduras in die WM-Vorbereitung. Am 1. Juni verlor die Mannschaft vor heimischem Publikum mit 1:3 gegen Bosnien und Herzegowina.



Der 23-köpfige Kader reiste anschließend ins Trainingslager nach Österreich, wo am letzten Donnerstag ein torloses Unentschieden gegen Bolivien und zum Abschluss die Niederlage gegen Senegal registriert wurden.



Südkorea spielt bei der Endrunde in Gruppe F gegen Schweden, Mexiko und Deutschland. Senegal trifft in Gruppe H auf Polen, Kolumbien und Japan.



Das erste WM-Spiel bestreitet Südkorea am kommenden Montag in Nischni Nowgorod gegen Schweden.



[Photo : YONHAP News]