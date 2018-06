Fußballnationalmannschaft in Sankt Petersburg eingetroffen

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist zur Teilnahme an der WM-Endrunde in Sankt Petersburg eingetroffen.



Rund 150 südkoreanische Fans begrüßten die Mannschaft vor dem Hotel.



Aus Sicherheitsgründen konnten die Spieler die Fans nicht persönlich treffen und begaben sich umgehend ins Hotel. Nationaltrainer Shin Tae-yong und andere Mitglieder des Trainerstabs ließen sich aber mit dem Fans fotografieren.



Die Mannschaft war aus Österreich angereist, wo sie sich auf das Turnier vorbereitet hatte. In den letzten Testspielen wurden ein 0:0 gegen Bolivien und ein 0:2 gegen Senegal verbucht.



Trotz der eher enttäuschenden Vorbereitung und verletzungsbedingten Ausfällen von wichtigen Spielern bleibt der Chefcoach optimistisch. In einem Interview mit der FIFA sagte er am Flughafen von Sankt Petersburg, dass sein Team sich gründlich auf das erste Spiel gegen Schweden am Montag vorbereiten werde, um einen Sieg zu erreichen.



Die Partie wird in Nischni Nowgorod ausgetragen, rund zweieinhalb Flugstunden von Sankt Petersburg entfernt.



Die Mannschaft wird jeweils von ihrem Hauptquartier in Sankt Petersburg zu den Spielen der Gruppe F pendeln. Neben Schweden warten in der Vorrunde Mexiko und Deutschland als Gegner.

[Photo : YONHAP News]