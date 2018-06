Fußball-WM 2018 in Russland beginnt heute

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland beginnt am heutigen Donnerstag.



Im Eröffnungsspiel in Moskau tritt Gastgeber Russland um Mitternacht koreanischer Zeit gegen Saudi-Arabien an.



32 Staaten werden in acht Gruppen gegeneinander spielen. Titelverteidiger Deutschland will erneut Weltmeister werden. Als Favoriten gelten Brasilien, Frankreich und Spanien.



Die südkoreanische Nationalmannschaft unter Trainer Shin Tae-yong will den Einzug ins Achtelfinale schaffen. Südkorea trifft in der Gruppe F auf Deutschland, Mexiko und Schweden, die auf dem Papier alle stärker sind.



Südkorea bestreitet sein Auftaktspiel am 18. Juni gegen Schweden.



Das Finale wird am 15. Juli ausgetragen.

[Photo : KBS News]