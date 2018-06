Die koreanische Golferin Ryu So-yeon hat das Turnier Meijer LPGA Classic gewonnen.



Ryu erzielte in der vierten Runde am Sonntag (Ortszeit) in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan fünf unter Par. Sie kam insgesamt auf 21 unter Par (267 Schläge).



Damit holte die 27-Jährige ihren sechsten Sieg auf der LPGA-Tour.



Die koreanischstämmige Neuseeländerin Lydia Ko rangierte mit 18 unter Par auf Platz drei.

[Photo : YONHAP News]