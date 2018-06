Bei der Fußball-Weltmeisterschaft bestreitet Südkorea heute sein Auftaktspiel gegen Schweden.



Das Spiel beginnt um 21 Uhr koreanischer Zeit im Stadion von Nischni Nowgorod.



Südkorea konnte bei der WM 2010 in Südafrika erstmals auf fremdem Rasen den Einzug ins Achtelfinale schaffen. Bei der WM 2014 in Brasilien schied das Land in der Gruppenphase aus.



Südkorea will in Russland erneut ins Achtelfinale vorstoßen. Hierfür ist ein Sieg im ersten Spiel erforderlich, um in den Spielen gegen die Favoriten Mexiko und Deutschland weniger unter Druck zu stehen.



Deutschland, der Titelverteidiger und Gegner in Gruppe F, verlor überraschend sein Auftaktspiel gegen Mexiko. Für Südkorea könnte sich der Einzug ins Achtelfinale damit noch schwieriger gestalten.



Die südkoreanische Nationalmannschaft schloss die Analyse des schwedischen Teams unterdessen ab und ist für einen Sieg optimistisch.

[Photo : YONHAP News]