Fußball-WM: Fans versammeln sich zur gemeinsamen Anfeuerung auf der Straße

Beim Auftaktspiel Südkoreas bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland werden sich Fans vielerorts in Seoul zu Anfeuerungen auf der Straße versammeln.



Die Stadtverwaltung und der Koreanische Fußballverband werden auf dem Gwanghwamun-Platz und auf dem Seoul Platz Public Viewings veranstalten. Auf dem Gwanghwamun-Platz sind auch große Veranstaltungen wie ein Konzert geplant.



Das Stadtviertel Gangnam wird seinerseits eine Anfeuerung vor dem Messekomplex COEX veranstalten. Dabei werden auch beliebte Sänger auftreten.



In weiteren Städten des Landes planen Gebietskörperschaften groß angelegte Anfeuerungen auf der Straße.



Das Spiel gegen Schweden beginnt um 21 Uhr koreanischer Zeit.

[Photo : KBS News]