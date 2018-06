Südkorea startet mit Niederlage in Endrunde der Fußball-WM

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die WM-Endrunde in Russland gestartet.



Die Mannschaft verlor am Montag im WM-Stadion von Nischni Nowgorod mit 0:1 gegen Schweden. Kapitän Andreas Granqvist verwandelte in der 65. Minute einen Strafstoß. Den Elfmeter für Schweden gab es nach einem Videobeweis.



In der Tabelle der Gruppe F liegen Südkorea und Deutschland hinten. Deutschland hatte am Sonntag überraschend mit 0:1 gegen Mexiko verloren, das ebenso wie Schweden drei Punkte auf dem Konto hat.



[Photo : YONHAP News]