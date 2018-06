Fußball-WM: Südkorea tritt gegen Deutschland an

Südkorea trifft heute in seinem letzten Vorrundenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft auf Deutschland.



Das Spiel beginnt um 23 Uhr koreanischer Zeit in der Kasan Arena.



Südkorea kann mit einem Sieg noch ins Achtelfinale vorstoßen, auch Deutschland benötigt einen Sieg, um aus eigener Kraft weiterzukommen.



Auf dem Papier ist Deutschland als Weltranglistenerster in der Favoritenrolle. Bisher gelang außerdem keiner Mannschaft nach zwei Niederlagen noch der Einzug ins Achtelfinale, seitdem die Zahl der Teilnehmerländer bei der WM auf 32 erhöht wurde.



Für den Vorstoß ins Achtelfinale muss Südkorea mit zwei oder mehr Toren Unterschied gewinnen. Gleichzeitig muss Schweden sein letztes Spiel gegen Mexiko verlieren.



Südkoreas Trainer Shin Tae-yong sagte, es werde eine Gelegenheit kommen, Deutschland zu besiegen.



In Seoul sind an mehreren Orten, darunter dem Gwanghwamun-Platz im Zentrum, gemeinsame Anfeuerungen auf der Straße geplant.

[Photo : KBS News]