Südkorea gewinnt letztes WM-Vorrundenspiel gegen Deutschland

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat bei der Endrunde der Fußball-WM in Russland ihr letztes Vorrundenspiel gewonnen.



Die Mannschaft setzte sich am Mittwoch in Kasan mit 2:0 gegen Deutschland durch. In der Nachspielzeit trafen Kim Young-gwon (90.+2) und Son Heung-min (90.+6).



Zur selben Zeit setzte sich in Gruppe F Schweden mit 3:0 gegen Mexiko durch.



Schweden qualifizierte sich als Gruppenerster für das Achtelfinale, die punktgleichen Mexikaner sind Zweiter. Südkorea schaffte noch den Sprung auf Platz drei, verpasste aber den Vorstoß in die nächste Runde. Tabellenletzter ist Deutschland.

[Photo : YONHAP News]