Park Sung-hyun gewinnt KPMG Women's PGA Championship

Die südkoreanische Golferin Park Sung-hyun hat das Turnier KPMG Women's PGA Championship gewonnen.



Park setzte sich am Sonntag auf der Anlage Kemper Lakes Golf Course in Illinois gegen Landsmännin Ryu So-yeon und die japanische Nachwuchsspielerin Nasa Hataoka im Stechen durch.



Hataoka war im Playoff am ersten Loch ausgeschieden, anschließend hatte auch Ryu das Nachsehen und Park Sung-hyun sicherte sich das Preisgeld in Höhe von 610 Millionen Won oder 547.000 Dollar.



Für Park war es der zweite Major-Sieg auf der LPGA-Tour nach dem Sieg bei den U.S. Women's Open im Juli 2017. In dieser Saison hatte sie im Mai beim Turnier Volunteers of America LPGA Texas Classic gesiegt.



[Photo : YONHAP News]