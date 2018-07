Zwei K-Pop-Lieder als Hintergrundmusik bei Halbfinalspielen der Fußball-WM ausgewählt

Zwei K-Pop-Lieder sind als Hintergrundmusik bei den Halbfinalspielen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ausgewählt worden.



Der Weltfußballverband FIFA gab am Dienstag im Vorfeld des Halbfinales über soziale Netzwerke vier Musikstücke bekannt, die als Hintergrundmusik im Stadion gespielt werden. Dazu zählen die K-Pop-Lieder „Fake Love“ der Boygroup BTS und „Power“ von Exo.



FIFA hatte hierfür eine Online-Umfrage durchgeführt, an der etwa fünf Millionen Netzbürger weltweit teilnahmen. Zwei weitere Lieder sind „We will rock you“ von Queen und „Thunder“ von Imagine Dragons.



Diese vier Lieder werden auch beim Halbfinalspiel zwischen Kroatien und England am Donnerstag als Hintergrundmusik eingesetzt.

[Photo : KBS News]