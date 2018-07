Baseballspieler Choo Shin-soo erreicht Base in 48 Spielen in Folge

Choo Shin-soo vom Major-League-Baseballteam Texas Rangers hat das 48. Spiel in Folge eine Base erreicht.



Dem Koreaner gelang am Dienstag (Ortszeit) im Spiel gegen die Boston Red Sox auf fremdem Rasen ein Base on Balls, als er beim zweiten Mal auf der Home Plate stand.



Damit egalisierte der 35-Jährige den Rekord der aktiven Spieler, den Albert Pujols und Joey Votto jeweils 2001 und 2015 aufgestellt hatten.



Der bisherige Rekord in der MLB wurde im Jahr 1949 von Ted Williams erzielt, der das 84. Spiel in Folge eine Base erreichte.

[Photo : YONHAP News]