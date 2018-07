Baseballspieler Choo Shin-soo baut On Base-Rekord aus

Der südkoreanische Baseballspieler Choo Shin-soo von den Texas Rangers hat den Rekord der Spiele mit einem On Base ausgebaut.



Dem Südkoreaner gelang in der US-amerikanischen Major League bereits im 51. Spiel in Folge ein On Base, das Erreichen eines sicheren Standpunktes. Gegen die Baltimore Orioles erreichte der Schlagmann am Sonntag viermal ein Base.



Die längste Serie der On Base-Erfolge gelang Ted Williams für die Boston Red Sox im Jahr 1949 mit 84.



Im siebten Inning gelang Choo sogar ein Home Run, damit ist er noch vier Home Runs von seinem eigenen Home Run-Rekord in einer Saison entfernt.

[Photo : YONHAP News]