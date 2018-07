Gesamtkoreanisches Tischtennis-Duo gewinnt Turnier in Südkorea

Ein vereintes koreanisches Tischtennis-Doppel hat bei einem internationalen Turnier in Südkorea gesiegt.



Das Finale der Korea Open in Daejeon gewannen Jang Woo-jin aus Südkorea und Cha Hyo-sim aus Nordkorea am Samstag gegen Wang Chuqin und Sun Yingsha aus China mit 3:1-Sätzen.



Damit gewann erstmals seit der Weltmeisterschaft 1991 im japanischen Chiba ein gesamtkoreanisches Team eine Goldmedaille bei einem internationalen Tischtennis-Turnier.



Bei den Korea Open starteten vier gemeinsame Teams Süd- und Nordkoreas. Neben der Goldmedaille im gemischten Doppel gab es auch eine Bronzemedaille im Herrendoppel.



Nordkoreas Medien wie die Nachrichtenagentur KCNA berichteten am Sonntag über den Sieg des Duos.