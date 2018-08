Asienspiele: Säbelfechter Gu Bon-gil gewinnt zum dritten Mal Gold

Bei den Asienspielen in Jakarta und Palembang hat Säbelfechter Gu Bon-gil im Herreneinzel die Goldmedaille gewonnen.



Gu besiegte im Finale am Montag in Jakarta den Landsmann Oh Sang-uk mit 15:14. Gu wurde damit der erste Fechter, der bei drei Asienspielen in Folge Einzelgold holte.



Florettfechterin Jeon Hee-sook verteidigte ihren Titel im Einzelwettbewerb. Sie setzte sich im Finale gegen Fu Yiting aus China mit 8:3 durch.



Im Taekwondo gewann Kim Tae-hun in der Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm bei den Männern die Goldmedaille. Er hatte bei den Asienspielen 2014 in der Gewichtsklasse bis 54 Kilo Gold geholt.



Kim Jan-di gewann in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm bei den Frauen die Silbermedaille. Ha Min-ah holte ebenfalls Silber in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm bei den Frauen.



Schützin Kang Gee-eun gewann im Trapschießen die Silbermedaille. Es ist die erste Medaille bei Asienspielen für Südkorea im Einzelwettbewerb der Frauen in dieser Disziplin.



Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft gewann ihr letztes Vorrundenspiel gegen Kirgisistan mit 1:0 und konnte ins Achtelfinale einziehen.



Mit Stand von Montag rangiert Südkorea mit fünf Gold-, neun Silber- und zehn Bronzemedaillen auf Platz drei in der Gesamtwertung.

[Photo : YONHAP News]