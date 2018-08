Park Jung-hwan und Choi Jeong siegen bei Go-Weltmeisterschaft für Zweierteams

Die Go-Spieler Park Jeong-hwan und Choi Jeong haben bei der Go-Weltmeisterschaft für Zweierteams gesiegt.



Im Finale der Pair Go World Championship 2018 am Dienstag in Tokio siegte die Paarung über Ke Jie und Yu Zhiying aus China. Nach 183 Steinen erklärte das chinesische Duo seine Niederlage.



Park und Choi, die an der Spitze der südkoreanischen Rangliste bei den Männern und Frauen liegen, wurden damit erstmals nach ihrem WM-Debüt Weltmeister. 2016 und 2017 hatten sie jeweils das Finale verloren.

[Photo : YONHAP News]