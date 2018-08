Südkorea schlägt gesamtkoreanische Mannschaften bei Olympischen Spielen 2020 in Tokio vor

Südkorea strebt gesamtkoreanische Mannschaften bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio an.



Einen entsprechenden Vorschlag hat Sportminister Do Jong-hwan nach eigenen Angaben am Rande der Asienspiele in Jakarta und Palembang seinem nordkoreanischen Amtskollegen Kim Il-guk unterbreitet.



Beide Minister haben heute dem Wettkampf der gesamtkoreanischen Ruder-Mannschaft in Palembang beigewohnt.



Bei den Asienspielen gehen beide Koreas in drei Sportarten gemeinsam an den Start. Bei den olympischen Winterspielen im vergangenen Februar im südkoreanischen PyeongChang haben beide Koreas ein gemeinsames Frauen-Hockey-Team gebildet.



Bei den olympischen Sommerspielen waren beide Koreas noch nicht mit einer gemeinsamen Mannschaft angetreten.