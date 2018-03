Am Freitag sind die Winter-Paralympics eröffnet worden. Zehn Tage lang messen sich über 500 Athleten aus 49 Ländern in sechs Sportarten miteinander. Die Wettkämpfe finden in Pyeongchang, Gangneung und Jeongseon statt.



Ausgetragen werden vier Skidisziplinen, Ski Alpin, Skilanglauf, Biathlon und Snowboard sowie zwei Eisdisziplinen, Sledge-Eishockey und Rollstuhl-Curling.



Die Wettbewerbe im Ski Alpin, Skilanglauf und Biathlon finden je nach Art der Behinderung in den Kategorien Sehbehindert, Sitzend und Stehend statt. Para-Snowboard feierte vor vier Jahren in Sotschi als Testdisziplin Premiere. In Pyeongchang wurde die Sportart als offizielle Disziplin ins Programm aufgenommen. Hier gehen Athleten mit Beeinträchtigung der Arme oder Beine an den Start. Im Rollstuhl-Curling wird in einem gemischten Team gespielt.



Südkoreanische Athleten starteten 1992 in Albertville erstmals bei Winter-Paralympics. Einschließlich Sotschi war Südkorea bei sieben paralympischen Winterspielen vertreten. In den 22 Jahren gewann Südkorea insgesamt zwei Silbermedaillen. 2002 in Salt Lake City gewann Han Sang-min Silber im Alpin Ski, 2010 in Vancouver belegte die südkoreanische Mannschaft im Rollstuhl-Curling den zweiten Platz.



Die südkoreanischen Athleten hoffen diesmal bei den heimischen Wettkämpfen, die erste Goldmedaille gewinnen zu können. Von Shin Eui-hyun erhofft man sich eine Goldmedaille im Nordisch Ski. Shin hatte im Februar beim Para-Weltcup in Finnland im Nordisch Ski gesiegt. Auch der Curling-Mannschaft wird der Gewinn einer Medaille zugetraut. Das südkoreanische Eishockeyteam hat ebenfalls gute Aussichten auf einen Medaillengewinn.