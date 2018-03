Nach Befürchtungen über ein Ende des Superaufschwungs bei Halbleitern werden der Branche wieder rosige Aussichten bescheinigt.



Die Organisation World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) rechnet in ihrem jüngsten Bericht für den globalen Halbleitermarkt mit einem Umsatzanstieg von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 451 Milliarden Dollar. Die neue Prognose ist um 2,5 Prozent höher als das im November vorausgesagte Wachstum von sieben Prozent.



Der US-amerikanische Verband der Halbleiterindustrie (SIA) hatte davor bekannt gegeben, dass der globale Halbleitermarkt im Januar einen Umsatzsprung von 22,7 Prozent gegenüber einem Jahr davor verzeichnet habe. Der gesamte Umsatz habe in dem Monat bei 37,6 Milliarden Dollar gelegen. Damit sei den 18. Monat in Folge ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr verzeichnet worden.



Angesichts der starken Nachfrage werden koreanischen Herstellern wie Samsung Electronics und SK Hynix, die in technischer Hinsicht die Bereiche Nano-Flash-Speicher und DRAMs anführen, positive Perspektiven für das erste Geschäftsquartal bescheinigt.



Der Geschäftsgewinn bei SK Hynix im ersten Quartal wird auf durchschnittlich 4,3 Billionen Won (4,05 Milliarden Dollar) geschätzt. Dies ist im Vergleich zu vor einem Jahr ein Zuwachs von 75,8 Prozent.



Der Halbleiter-Sektor von Samsung Electronics hatte im Schlussquartal letzten Jahres beim Betriebsgewinn erstmals die Marke von zehn Billionen Won übertroffen. Den Perspektiven nach könne Samsung im ersten Quartal dieses Jahres diese Leistung übertreffen.