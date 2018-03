Der dem präsidialen Komitee für Politikplanung unterstellte Sonderberatungsausschuss für die Verfassung hat am Montag Präsident Moon Jae-in über einen Entwurf für die Verfassungsänderung berichtet.



Demnach soll die Machtstruktur in ein präsidentielles System mit vierjähriger Amtszeit und einer Wiederwahlmöglichkeit geändert werden. Die Verfassung sieht zudem bei der Präsidentenwahl eine Stichwahl vor. Durch die Einführung der Volksabberufung und Volksinitiative sollen außerdem Elemente einer direkten Demokratie in die Verfassung übernommen werden.



In den Verfassungstext wurden auch die Demokratiebewegungen, welche nach der April-Revolution vom 19. April 1960 stattfanden, aufgenommen. Angeführt werden unter anderem die 18. Mai Demokratiebewegung von Gwangju und der Busan-Masan Aufstand 1979.



Es soll auch eine Regelung eingeführt werden, dernach die Hauptstadt per Gesetz bestimmt wird. Gegenwärtig gibt es keine schriftlich festgelegte Bestimmung zur Hauptstadt. 2003 wurde zwar ein Gesetz für die Verlegung der Verwaltungshauptstadt nach Sejong City erlassen. Das Verfassungsgericht hatte jedoch aufgrund des Gewohnheitsrechts, nach dem Seoul die Hauptstadt sei, den Umzug als verfassungswidrig eingestuft.



Das Präsidialamt teilte mit, auf der Grundlage dieses Entwurfs einen Regierungsentwurf festlegen und diesen bis 21. März einreichen zu wollen. Damit soll genügend Zeit gegeben werden, um über den Entwurf zu diskutieren und bei den Kommunalwahlen am 13. Juni darüber abzustimmen.