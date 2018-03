Während die Situation auf der koreanischen Halbinsel eine schnelle Wende nimmt, und ein Gipfeltreffen zwischen Pjöngjang und Washington ansteht, wurde US-Außenminister Rex Tillerson unerwartet entlassen.



Der bisherige CIA-Chef Mike Pompeo übernimmt Tillersons Amt. Experten sehen die Ernennung des Hardliners als Signal, dass die USA ihren Druck auf Nordkorea nicht verringern werden.



Am Dienstag twitterte US-Präsident Donald Trump, Pompeo werde der neue Außenminister sein und er werde einen fantastischen Job machen. Grund für die Entlassung seien unterschiedliche politische Ansichten gewesen, wie Trump vor Journalisten mitteilte. Als Beispiel nannte er den Atomdeal mit dem Iran. Auch bezüglich der Nordkorea-Politik soll Tillerson auf einen Dialog mit Pjöngjang bestanden haben, während Trump Nordkorea weiter maximal unter Druck setzen wollte.



Der kommende Außenminister strebt gegenüber Nordkorea einen harten Kurs an und liegt damit auf einer Linie mit seinem Vorgesetzten. Pompeo hatte nach der Einigung auf einen Korea-Gipfel gesagt, es werde keine Lockerung der Sanktionen und auch keine Zugeständnisse geben, solange Nordkorea keine überprüfbaren Beweise für eine vollständige Einstellung seiner Raketentests erbringe.



Es gibt dennoch die Meinung, dass Pompeo aus südkoreanischer Sicht bei Verhandlungen mit Nordkorea der bessere Partner sein werde. Pompeo hatte sich im Zuge der Einfädelung eines Dialogs mit Nordkorea mit dem südkoreanischen Geheimdienstchef Suh Hun abgestimmt und als Hotline fungiert. Experten zufolge könne man bei ihm sicher sein, dass er Trumps Standpunkt vertrete und dessen vollstes Vertrauen genieße. Die Regierung in Seoul ist der Meinung, dass der Wechsel auf dem US-Außenministerposten für Südkorea und die USA kein Hindernis dafür darstelle, ihre Nordkorea-Politik gut aufeinander abzustimmen.