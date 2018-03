Ex-Präsident Lee Myung-bak ist am Mittwoch zu einer Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft erschienen.



Lee werden unter anderem Bestechlichkeit, Unterschlagung und Untreue, Amtsmissbrauch sowie Verletzung des Gesetzes zur Verwaltung von Regierungsdokumenten vorgeworfen.



Lee erschien um 9.22 Uhr am Sitz der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral. Er entschuldigte sich dafür, den Bürgern Sorgen bereitet zu haben. Auf die Fragen der Reporter antwortete er nicht. Er habe viel zu sagen, jedoch beschlossen, mit Worten sparsam zu sein. Zuvor hatte Lee die Ermittlungen gegen ihn als politische Vergeltung kritisiert.



Nach einer 21-stündigen Befragung kehrte Lee nach Hause zurück. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe er die meisten Anschuldigungen gegen ihn zurückgewiesen.



Der schwerwiegendste Vorwurf lautet, dass er Bestechungsgelder in Höhe von elf Milliarden Won (zehn Millionen Dollar) angenommen haben soll. Wie die Staatsanwaltschaft feststellte, betrugen die Zahlungen des Geheimdienstes an das Präsidialamt 1,75 Milliarden Won. Die Ermittler stuften den Ex-Präsidenten als Hauptschuldigen in den Bestechungsfällen ein, nachdem sie den früheren präsidialen Chefsekretär für Verwaltungsfragen Kim Paik-joon verhört hatten.



Auch die von Samsung für das Unternehmen DAS gezahlten Gerichtskosten in Höhe von fünf Millionen Dollar werden als Bestechung betrachtet. Lee wird verdächtigt, verdeckt unter dem Namen seines Bruders das Autoteile-Unternehmen DAS geführt zu haben. Samsung soll für das Unternehmen bei einem Rechtsstreit in den USA die Anwaltskosten übernommen haben.



Laut dem Gesetz zur zusätzlichen Bestrafung von bestimmten Straftaten kann die Annahme von Bestechungsgeldern ab 100 Millionen Won mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mindestens zehn Jahren Haft geahndet werden.



Die Staatsanwaltschaft will sich wegen bevorstehenden dringenden Staatsangelegenheiten wie dem Korea-Gipfel und den Kommunalwahlen, mit der Anklage gegen Lee beeilen. Personen in seinem Umfeld wurden bereits befragt und Wohnungen und Büros durchsucht.