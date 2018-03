Die Präsidenten Chinas und Russlands sind wiedergewählt worden.



Beide stellten die Weichen für eine langjährige und absolute Herrschaft.



Der russische Präsident Wladimir Putin wurde am Sonntag mit etwa 76 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Der 65 Jahre alte Staatschef steht damit vor seiner vierten Amtszeit und kann bis 2024 weiter regieren. Einschließlich seiner Amstzeit als Ministerpräsident und faktischer Regierungschef von 2008 bis 2012 war Putin 18 Jahre lang der mächtigste Mann im Land und wird weitere sechs Jahre regieren.



Der Volkskongress in China hatte davor entschieden, die in der Verfassung verankerte Amtszeitbegrenzung des Präsidenten aufzuheben und damit Xi Jinping eine Amtszeit über das Jahr 2023 hinaus zu ermöglichen. Xi wurde daraufhin am 17. März in seinem Amt als Staatspräsident und Militärchef bestätigt.



Beobachter gehen davon aus, dass sich beide Länder in die Vorgänge um die koreanische Halbinsel stärker einschalten werden. Nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim sowie russischen Luftangriffen auf Syrien erweitert Putin in internationalen Fragen den russischen Einfluss. Die koreanische Halbinsel wird keine Ausnahme sein.



In Zusammenhang mit der Lage um die koreanischen Halbinsel verfolgt China größere Interessen als Russland. Die Vergeltungsmaßnahmen gegen die Stationierung der US-Raketenabwehr THAAD in Südkorea haben gezeigt, dass die Volksrepublik keine Maßnahmen scheut, um Korea unter seinen Einfluss zu stellen.



China sowie Russland unterstützen eine diplomatische Lösung des nordkoreanischen Nuklearproblems, wünschen jedoch auch nicht, dass sich die Angelegenheit nach dem Drehbuch der USA entwickelt.