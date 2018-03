Laut Prognosen der Budgetstelle der Nationalversammlung (NABO) wird das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) Südkoreas 2018 um drei Prozent wachsen.



Die Budgetstelle sieht in ihrem Bericht zur „Wirtschaftsprognose 2018“ voraus, dass ein stabiles Exportwachstum und ein Anstieg des privaten Konsums das Wachstum der hiesigen Wirtschaft befördern werden. Dank einer steigenden globalen Nachfrage nach Importgütern würden Südkoreas Ausfuhren voraussichlich um jährlich 6,1 Prozent wachsen, heißt es in dem Bericht.



Investitionen in Produktionsanlagen würden durch den Aufschwung bei Halbleitern und der Nachfrage im Bereich der vierten industriellen Revolution angekurbelt. Investitionen in den Bausektor würden hingegen durch Maßnahmen der Regierung für die Stabilisierung des Wohnmarktes sowie Kürzung des Budgets für die Infrastruktur, gehemmt.



Es wird damit gerechnet, dass angesichts der Konjunkturerholung und Verbesserung von Beschäftigungsbedingungen im Dienstleistungsbereich, 300.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Hinsichtlich der Arbeitslosenquote wird in dem Bericht eine Prognose von 3,8 Prozent genannt.



Staatliche und private Institute gehen jedoch von einer niedrigeren Wachstumsquote aus. Das Korea-Entwicklungsinstitut rechnet mit 2,9 Prozent, das LG Wirtschaftsinstitut mit 2,8 Prozent. Laut dem LG Wirtschaftsinstitut hätten jedoch die geopolitischen Risiken durch die Dialogstimmung zwischen Nordkorea und den USA nachgelassen, es bestünden jedoch weiterhin Abwärtsrisiken wie Handelskonflikte und die private Verschuldung.