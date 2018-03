Das Präsidialamt hat Teile des Entwurfs von Präsident Moon Jae-in für eine Verfassungsänderung bekannt gegeben.



In der Vorlage ist unter anderem die Änderung der Machtstruktur zu einem präsidentiellen System mit einmaliger Wiederwahlmöglichkeit sowie die Einführung einer Stichwahl und Herabsetzung des Wahlalters auf 18 Jahre vorgesehen.



Der Chefsekretär für Bürgerangelegenheiten im Präsidialamt, Cho Kuk, sagte, das aktuelle System einer fünfjährigen Amtszeit ohne Wiederwahlmöglichkeit sei bei der Verfassungsänderung 1987 vor dem Hintergrund der Erfahrung mit einer langjährigen Diktatur angenommen worden. Das Bewusstsein der Bürger über Demokratie sei mittlerweile so weit gereift, dass es an der Zeit sei, eine vierjährige Amtszeit mit Wiederwahlmöglichkeit einzuführen.



In dem Entwurf wurden auch die Befugnisse des Präsidenten eingeschränkt und die des Ministerpräsidenten sowie des Parlaments verstärkt. Der Status des Präsidenten als „Staatsoberhaupt“ wurde gestrichen. Der Chef des Verfassungsgerichts soll von den amtierenden Verfassungsrichtern bestimmt werden, womit das Ernennungsrecht des Präsidenten eingeschränkt würde.



Hinsichtlich der Befugnisse des Ministerpräsidenten wurde die Formulierung „auf Anordnung des Präsidenten“ ausgenommen und dem Ministerpräsidenten vollste Veranwortung über die einzelnen Ministerien und Behörden übertragen.



Der derzeit dem Präsidenten unterstellte Rechnungshof soll ein unabhängiges Organ werden. Drei Mitglieder des Entscheidungsgremiums des Rechnungshofes sollen von der Nationalversammlung gewählt werden.



In dem Entwurf wurde zudem der Begriff des Landbesitzes als Allgemeingut ausführlicher formuliert. Diese Bestimmung wurde zwar 1989 eingeführt, in der Verfassung jedoch nicht genau festgelegt, sodass einige Teile des Gesetzes als verfassungswidrig eingestuft wurden. Sollte der Entwurf angenommen werden, kann aufgrund dessen die Rückzahlung von Erlösen aus der Entwicklung von Grundstücken sowie die Besteuerung von Einnahmen aus Immobilien verstärkt vorangetrieben werden.