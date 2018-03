Der frühere Präsident Lee Myung-bak ist wegen Korruption und anderer Vorwürfe verhaftet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Bezirksgericht Seoul Zentral am Donnerstag gegen 23 Uhr einen Haftbefehl erlassen.



Dem Gericht nach seien wichtige Verdachtsmomente überzeugend begründet worden, angesichts der Position der Verdachtsperson sowie der Schwere der Straftat bestehe zudem die Gefahr der Vernichtung von Beweismitteln.



Nach der Entscheidung des Gerichts wurde Lee unverzüglich ins Untersuchungsgefängnis Seoul Ost gebracht.



In dem Haftbefehl wurden 18 Anklagepunkte gegen den Ex-Präsidenten angeführt, unter anderem Bestechlichkeit, Veruntreuung, Steuerhinterziehung und Machtmissbrauch.



Wie die Staatsanwaltschaft bisher feststellen konnte, beträgt die Höhe der Bestechungsgelder, die Lee angenommen haben soll, elf Milliarden Won (zehn Millionen Dollar). Unter anderem soll er 700 Millionen Won vom Geheimdienst kassiert haben.



Auch die von Samsung an das Unternehmen DAS gezahlten Gerichtskosten werden als Bestechung betrachtet. Lee steht im Verdacht, den Automobilzulieferer, der unter dem Namen seines Bruders betrieben wird, dazu genutzt zu haben, schwarze Kassen einzurichten. Insgesamt soll er von DAS von 1991 bis 2007 35 Milliarden Won (32,4 Millionen Dollar) veruntreut haben. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, staatliche Organe dazu veranlasst zu haben, den Prozess des Unternehmens in den USA zu unterstützen. Dies wurde als Machtmissbrauch eingestuft.



Lee Myung-bak bleibt bis zu 20 Tage in Untersuchungshaft. Derweilen hat die Staatsanwaltschaft Zeit, weitere Ermittlungen durchzuführen. Die Anklagevertreter wollen auch Verdachtsmomente, die nicht in dem Haftbefehl genannt wurden, genauer prüfen. Es ist gut möglich, dass Lee, der zur Überprüfung des Haftbefehls nicht erschienen war, auch Anhörungen durch die Staatsanwaltschaft fernbleiben wird.