Südkorea und die USA haben Änderungen ihres bilateralen Freihandelsabkommens und die Ausnahme Südkoreas von den neuen US-Stahlzöllen ausgehandelt.



Die Ergebnisse der Verhandlungen wurden am Montag von Handelsminister Kim Hyun-chong bekannt gegeben.



Auffällig sind vor allem die Zugeständnisse Südkoreas in der Automobilbranche. Die Abschaffung der US-Zölle auf südkoreanische PKWs und Geländewagen mit offener Ladefläche (Pick-up) wurde um 20 Jahre verschoben. Ursprünglich sollte der 25-prozentige Zoll auf Pick-ups bereits 2021 abgeschafft werden.



Südkorea erklärte sich bereit, einen Teil der US-Sicherheitsstandards für Automobile anzuerkennen. Damit können je nach Unternehmen jährlich bis zu 50.000 Fahrzeuge von amerikanischen Herstellern nach Südkorea exportiert werden, auch wenn diese den südkoreanischen Sicherheitsvorgaben nicht ganz entsprechen.



Im Gegensatz dazu wurden die Forderungen der USA nach einer zusätzlichen Öffnung des Marktes für Agrarprodukte zurückgewiesen. Auch hinsichtlich einer gewünschten Verpflichtung zur Nutzung von US-Autoteilen konnte Südkorea seine Position durchsetzen.



Beide Seiten vereinbarten, Südkorea vom 25-prozentigen Zoll für Stahlimporte gemäß Section 232 des US-Handelsgesetzes, auszunehmen. Südkorea gab hingegen die Zusage, seine Stahlexporte in die USA auf 74 Prozent des Exportkontingents des vergangenen Jahres zu senken.



Der Konflikt um den Freihandelspakt und Stahlzölle konnte damit zwar vorerst beigelegt werden, für die südkoreanische Wirtschaft stellt der Handelskrieg zwischen den USA und China jedoch einen weiteren ungünstigen Faktor dar.



Die USA wollen Güter aus China mit milliardenschweren Zöllen belegen, woraufhin China seinerseits mit Vergeltungszöllen drohte. Es wird vorausgesehen, dass mit einem Rückgang der chinesischen Exporte in die USA um jeweils zehn Prozent auch die Exporte Südkoreas in die Volksrepublik um 28,260 Milliarden Dollar zurückgehen werden. Dies wären etwa 20 Prozent der Ausfuhren nach China.