Das Parlament hat Verhandlungen über eine Verfassungsänderung begonnen.



Am Dienstag kamen die Fraktionsvorsitzenden der Minjoo-Partei Koreas, der Freiheitspartei Koreas (LKP) und der Bareun-Mirae-Partei zusammen und tauschten Meinungen zu den Kernstreitpunkten der Verfassungsänderung aus.



Davor hatten sich die drei Parteien am Montag darauf geeinigt, unter dem Vorsitz von Parlamentssprecher Chung Sye-kyun regelmäßig zu verhandeln.



Es wurde vereinbart, die vier Punkte Änderung der Machtstruktur, Reform des Wahlkreissystems und der Machtorgane sowie den Zeitpunkt des Verfassungsreferendums vorrangig zu behandeln.



Am selben Tag wurde der Entwurf des Präsidenten für eine Verfassungsänderung der Nationalversammlung eingereicht. Dieser sieht unter anderem eine vierjährige Amtszeit des Präsidenten mit einmaliger Wiederwahlmöglichkeit, eine Beschränkung der Befugnisse des Präsidenten, erweiterte Grundrechte und eine stärkere Dezentralisierung vor.



Das Parlament hat für die Abstimmung 60 Tage Zeit. Es ist gut möglich, dass der Entwurf bei einem Votum durch das Parlament gekippt wird, da die oppositionelle LKP über 116 Sitze und damit über die für eine Ablehnung nötige Zweidrittelmehrheit verfügt.



Sollte das Parlament einen eigenen Entwurf ausarbeiten und bei den Kommunalwahlen am 3. Juni durch ein Referendum darüber entschieden werden, muss die Vorlage bis zum 4. Mai vorliegen und 20 Tage lang von den Bürgern geprüft werden können.