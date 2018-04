Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat sich in Peking mit der chinesischen Staatsführung getroffen. Dies wurde von nordkoreanischen und chinesischen Medien im Anschluss an das Besuchsprogramm bestätigt.



Berichten nach habe sich Kim auf Einladung von Staatspräsident Xi Jinping zu einem dreitägigen Geheimbesuch in China aufgehalten und sei am Mittwoch wieder abgereist.



Kim wurde am Montag von Xi in der Großen Halle des Volkes empfangen. Im Gespräch mit Xi soll er diesem die Hintergründe der geplanten Spitzentreffen mit den USA und Südkorea erläutert und seinen Willen für die atomare Abrüstung bekräftigt haben.



Laut Chinas Außenministerium habe Kim die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als unveränderten Standpunkt dargestellt. Gleichzeitig habe er betont, dass die Frage der atomaren Abrüstung gelöst werden könne, wenn Südkorea und die USA auf die Bemühungen Pjöngjangs mit gutem Willen reagierten.



Xi würdigte die jüngsten positiven Veränderungen auf der koreanischen Halbinsel und bezeichnete diese als Ergebnis der taktischen Entschlossenheit der nordkoreanischen Staatsführung.



Mit Kim Jong-uns Besuch in Peking wurde eine Kehrtwende in den wegen des Atomstreits zugespitzten Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn herbeigeführt.



Vom südkoreanischen Außenministerium hieß es, man erwarte von dem Treffen einen positiven Beitrag für die Denuklearisierung und Schaffung einer Friedensstimmung.



Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, sagte, man sei in Washington vorsichtig optimistisch. Man habe aber auch das Gefühl, dass die Dinge in die richtige Richtung gingen und die Strategie der maximalen Druckausübung funktioniert habe