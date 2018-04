Süd- und Nordkorea haben sich bei hochrangigen Gesprächen am Donnerstag geeinigt, ihr Spitzentreffen am 27. April abzuhalten.



Beide Seiten trafen sich auf der nordkoreanischen Seite des Waffenstillstandsortes Panmunjom zu Vorbereitungsgesprächen für das Gipfeltreffen und nahmen eine gemeinsame Pressemitteilung an.



Es wurde vereinbart, am 4. April im südkoreanischen Teil von Panmunjom Gespräche fortzusetzen und über Fragen betreffend des Protokolls, der Sicherheit und Berichterstattung zu diskutieren. Ort und Datum der Gespräche für die Einrichtung einer Hotline zwischen den Staatschefs sollen zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden.



Wie Südkoreas Chefunterhändler, Vereinigungsminister Cho Myung-gyun, mitteilte, sollen die Denuklearisierung, Etablierung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel und Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen ganz oben auf der Tagesordnung des Spitzentreffens stehen. Cho sagte, über die bei dem Gipfel zu diskutierenden Themen hätten sich beide Seiten ausreichend ausgetauscht.



Experten gehen jedoch davon aus, dass konkrete Schritte für eine Denuklearisierung und eine von Nordkorea geforderte Gegenleistung hierfür im Mittelpunkt der Gipfelgespräche stehen werden. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte jüngst bei seinem Besuch in Peking seinen Willen für den Abbau von Atomwaffen bekräftigt. Als Vorbedingung nannte er jedoch gleichzeitige Maßnahmen vonseiten der USA und Südkoreas. Kim gab damit gewissermaßen zu erkennen, dass mit den einzelnen Schritten der atomaren Abrüstung eine Gegenleistung erbracht werden solle.



Die USA vertreten demgegenüber den Standpunkt, dass ein vollständiger Verzicht Nordkoreas auf sein Atomprogramm Vorrang habe.