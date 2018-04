Die südkoreanische Künstlertruppe und das Taekwondo-Showteam sind am Mitwoch nach ihren Auftritten in Nordkorea zurückgekehrt. Bei ihrer Rückkehr wurden sie am Internationalen Flughafen in Incheon von zahleichen Pressevertretern und Fans empfangen.



Die Delegation war am 31. März mit einem Charterflugzeug in Pjöngjang eingetroffen. Am 1. April gaben die südkoreanischen Popmusiker ein Solokonzert unter dem Thema „Der Frühling kommt“. Am 3. April traten sie gemeinsam mit nordkoreanischen Künstlern auf. Die südkoreanische Künstlertruppe bestand aus bekannten Sängern und Sängerinnen wie Cho Yong-pil, Choi Jin-hee, Lee Sun-hee, Kang San-he, der Yun Do-hyun Band, der Girl Group Red Velvet und dem Jazzpianisten Kim Kwang-min.



Der Auftritt der südkoreanischen Popmusiker in Nordkorea erfolgte im Gegenzug für den Südkorea-Besuch der nordkoreanischen Künstlertruppe anlässlich der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Es war der erste Auftritt von südkoreanischen Künstlern in Pjöngjang seit dem Konzert von Sänger Cho Yong-pil 2005.



Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatte der Aufführung der Künstlertruppe am 1. April persönlich beigewohnt. Kim machte das Angebot, in Seoul ein gemeinsames Konzert mit dem Thema „Der Herbst ist gekommen“ zu veranstalten. Nordkoreanische Staatsmedien berichteten ausführlich über das Konzert und Kim Jong-uns Anwesenheit und veröffentlichten Fotos davon.



Die nordkoreanische Seite präsentierte sich darüber hinaus viel flexibler als in der Vergangenheit. Die südkoreanische Presse wurde zwar von der Veranstaltung ausgeschlossen, auf deren Beschwerden hin gab es jedoch eine unverzügliche Entschuldigung von Seiten der nordkoreanischen Führung.



Beobachtern nach habe Pjöngjang mit der zuvorkommenden Haltung eine versöhnliche Stimmung bis zum Gipfeltreffen beider Koreas aufrecht erhalten wollen.