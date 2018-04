Nach der schwerwiegenden Panne bei Samsung Securities kommen die Systeme der Wertpapierunternehmen auf den Prüfstand.



Bei dem Wertpapierunternehmen wurden am 6. April versehentlich mehrere Milliarden nicht vorhandener Aktien als Dividende an Mitarbeiter mit Firmenanteilen ausgeschüttet. Ursprünglich sollten 1.000 Won pro Aktie ausgeschüttet werden, wegen eines Eingabefehlers wurden jedoch 1.000 Aktien pro Aktie übertragen. Als Folge wurden den Mitarbeiteraktionären 2,83 Milliarden Aktien irrtümlicherweise gutgeschrieben.



Der Finanzaufsichtsbehörde nach habe der zuständige Manager die Transaktion freigegeben ohne den Fehler zu bemerken. Nachdem das Missgeschick aufgefallen war, wurde der Handel unverzüglich gestoppt. Viele Mitarbeiter hatten zu dem Zeitpunkt aber schon Aktien verkauft, woraufhin Samsung Securities einen drastischen Wertverlust von 12 Prozent verzeichnete.



Angesichts des Supergaus sind Mängel in den Handelssystemen der Wertpapierunternehmen sowie des Leerverkaufs von Aktien offen zutage getreten.



Obwohl über 2,8 Milliarden nicht vorhandener Aktien gehandelt wurden, hatte das System einen eindeutigen Fehler nicht erkannt. 16 Mitarbeiter hatten die ihnen offensichtlich fehlerhaft zugeteilten Aktien überstürzt verkauft, bevor die Ausschüttung annulliert wurde. Durch die „Geisterverkäufe“ schrumpfte auch das Vermögen aller anderen Aktionäre von Samsung Securities.



Es werden deshalb Stimmen laut, die ein Verbot des Leerverkaufs fordern. Bis Dienstag hatten sich über 200.000 Bürger einer Petition angeschlossen, mit der ein Gesetz zur Unterbindung von „Geisterverkäufen“ erreicht werden soll.