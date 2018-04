Die Gläubiger des angeschlagenen Schiffbauers STX Offshore&Shipbuilding haben beschlossen, den Rettungsplan des Unternehmens zu akzeptieren und auf eine gerichtliche Aufsicht über STX zu verzichten.



Von der Koreanischen Entwicklungsbank KDB, der Hauptgläubigerbank, hieß es am Mitwoch, Überprüfungen durch Experten hätten ergeben, dass der Rettungsplan den Forderungen der Gläubiger weitgehend entspreche.



STX hatte den Entwurf für die Selbstrettung am späten Nachmittag des 10. April eingereicht, nachdem die Gewerkschaft Lohneinsparungen zugestimmt hatte. Arbeitgeber und -nehmer hatten sich darauf geeinigt, in den kommenden fünf Jahren den Grundlohn um fünf Prozent zu kürzen. Auch die Zuschüsse sollen von gegenwärtig 600 Prozent auf 300 Prozent gesenkt werden. Die Mitarbeiter werden jährlich für sechs Monate unbezahlten Urlaub nehmen. Im Gegenzug sicherte das Management zu, keine Arbeiter zu entlassen.



Regierung und Gläubiger hatten ursprünglich verlangt, dass von den 690 Mitarbeitern in Festanstellung 500 entlassen werden und 75 Prozent der Personalkosten abgebaut werden. Der Rettungsplan sollte bis Mitternacht am 9. April eingereicht werden. Jedoch konnten Management und Gewerkschaft erst nach Fristende eine Einigung erreichen.



STX gehörte zu den vier größten südkoreanischen Werftkonzernen. Wegen der weltweiten Krise des Schiffbaus nahm STX Billigaufträge an und häufte deshalb immer mehr Verluste an. Nach gescheiterten Umstrukturierungsversuchen wurde das Unternehmen 2016 unter gerichtliche Zwangsverwaltung gestellt.



Die Entscheidung der Regierung und der Gläubigergruppe, auf eine zweite Zwangsverwaltung zu verzichten, ist umstritten. Es besteht die Sorge, dass die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden.



Experten zufolge sei es wichtig, dass STX mit Innovationen seine Wettbewerbsfähigkeit stärke. Darüber hinaus biete sich als Lösung an, dass koreanische Reedereien ihre Aufträge an hiesige Werften weitergeben.