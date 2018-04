Im März verharrte der Zuwachs der Zahl der Erwerbstätigen den zweiten Monat in Folge im Bereich von 100.000. Südkorea verzeichnete die höchste Arbeitslosenquote seit 2000.



Dem Bericht des Statistischen Amtes zur Beschäftigungslage nach gab es im März 112.000 Neueinstellungen mehr als im Vormonat. Im Februar hatte die Zahl der Neueinstellungen bei 104.000 gelegen und den niedrigsten Wert seit etwa acht Jahren verzeichnet.



Der Zuwachs bei der Beschäftigungsquote erreichte im September letzten Jahres einen Höchstwert von 314.000 und stagnierte danach drei Monate in Folge im Bereich von 200.000. Im Januar stieg zwar die Zahl der neu besetzten Stellen vorübergehend auf 300.000, sank im Februar aber wieder in den 100.000er-Bereich.



Im Kontrast dazu stieg die Arbeitslosenquote im März auf 4,5 Prozent und erreichte damit nach 17 Jahren einen Spitzenwert. Am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen sind junge Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren. In dieser Altersgruppe liegt die Arbeitslosenquote bei 11,6 Prozent.



Das Statistische Amt nannte als Hauptgrund für die verschlechterte Beschäftigungslage die Rezession im Bausektor. Ein weiterer Faktor sei der Basiseffekt, der sich durch die hohe Zahl von Neueinstellungen im März letzten Jahres ergeben habe.



In den Bereichen Gesundheit, soziale Dienstleistungen, öffentliche Verwaltung, Sport, Freizeit und Kunst gab es einen Anstieg der Beschäftigungsquote, während im Groß- und Einzelhandel, Bildungssektor und Immobiliensektor Stellen abgebaut wurden.