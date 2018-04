Die Staatsanwaltschaft hat den früheren Präsidenten Lee Myung-bak wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt. Das zuständige Ermittlungsteam der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral gab am Montag die Zwischenergebnisse der Ermittlungen gegen Lee bekannt.



Gegen den Ex-Präsidenten wurden 16 Anklagepunkte vorgebracht, unter anderem Bestechlichkeit, Veruntreuung, Machtmissbrauch und Steuerhinterziehung.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Lee vom Geheimdienst insgesamt 700 Millionen Won erhalten haben. Dafür wurde er wegen Bestechlichkeit angeklagt.



Auch die von Samsung Electronics geleistete Unterstützung für den Gerichtsprozess des Unternehmens DAS in den USA stuften die Ermittler als Bestechung ein. Insgesamt betrage die Höhe der bisher nachgewiesenen Bestechungssumme, die Lee entgegengenommen hatte, 11,1 Milliarden Won (10,36 Millionen Dollar).



Die Staatsanwaltschaft gab zudem bekannt, einen großen Teil des Verdachts in Zusammenhang mit den Eigentumsverhältnissen beim Automobilzulieferer DAS geklärt zu haben. Demnach habe Lee die Kontrolle über die Gründung sowie den Betrieb des Unternehmens gehabt und sei der faktische Eigentümer. Lee habe über DAS schwarze Kassen in Höhe von 33,9 Milliarden Won eingerichtet. Die gesamte Höhe des unterschlagenen Geldes betrage 34,9 Milliarden Won (32,6 Millionen Dollar).



Lee Myung-bak wies alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Er bestand weiterhin darauf, dass die Ermittlungen gegen ihn eine „politische Vergeltung“ seien. Aufgrund dieses Standpunktes hatte er auch nach seiner Verhaftung eine Befragung durch die Staatsanwaltschaft verweigert.



Die Staatsanwälte wollen noch vor Abschluss des Verfahrens in erster Instanz, zusätzliche Anklagepunkte erheben. Gegebenenfalls sollen auch die Ehefrau des Angeklagten Kim Yun-ok, sein Sohn und älterer Bruder, gegen die wegen des Verdachts der Korruption ermittelt wird, vor Gericht gestellt werden.