Am Donnerstag hat das Gerichtsverfahren gegen den früheren Präsidenten Lee Myung-bak wegen Korruptionsvorwürfen begonnen.



Das Bezirksgericht Seoul Zentral eröffnete an dem Tag die erste vorbereitende Verhandlung. Das Richtergremium holte Meinungen der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger des Angeklagten ein, legte die Streitpunkte fest und erstellte einen Plan für die Beweisaufnahme.



Lee Myung-bak wurde am 9. April wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt. Gegen den Ex-Präsidenten wurden 16 Anklagepunkte vorgebracht, unter anderem Veruntreuung, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung.



Ihm wird vorgeworfen, während seiner Amtszeit vom Geheimdienst etwa 700 Millionen Won entgegen genommen zu haben. Samsung Electronics zahlte 5,85 Millionen Dollar für die Unterstützung des Gerichtsverfahrens des Unternehmens DAS, dessen faktischer Besitzer Lee sein soll. Gemäß den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft beträgt die gesamte Summe der von Lee Myung-bak einkassierten Bestechungsgelder über elf Milliarden Won.



Lee wird vorgeworfen, über das Unternehmen DAS ungefähr 34,9 Milliarden Won veruntreut und Körperschaftssteuern in Höhe von 3,1 Milliarden Won hinterzogen zu haben.



Lee weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. In Zusammenhang mit dem Eigentümer des Autoteileherstellers DAS besteht er darauf, dass die Firma seinem Bruder Lee Sang-eun und weiteren Anteilseignern gehöre. Die Frage nach dem eigentlichen Besitzer stellt die Grundlage mehrerer Vorwürfe gegen Lee dar. Sollte er beweisen können, nicht der Besitzer des Unternehmens zu sein, würden sich die meisten Vorwürfe gegen ihn in Luft auflösen. Die Frage nach dem DAS-Eigner steht daher im Prozess gegen den Ex-Präsidenten im Mittelpunkt der juristischen Auseinandersetzung.